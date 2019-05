Wasserball : Tür zum Titelgewinn weit aufgestoßen

Sophia Eggert (dunkle Kappe) traf für den SV Bayer Uerdingen gegen Spandau im Finale zum 1:0. Foto: Mocnik,Mark(moc)

Krefeld Im ersten Finalspiel im Kampf um die Deutsche Meisterschaft gewinnen die Seidenstadtgirls des SV Bayer Uerdingen bei den Wasserfreunden Spandau knapp mt 9:8. Für die Bayer-Herren war Berlin dagegen diesmal keine Reise wert.

Ein altbekannter Spruch lautet „Aller guten Dinge sind Drei“ und genau diesen haben die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen rechtzeitig im ersten Finalspiel um die Deutsche Meisterschaften gegen die Wasserfreunde Spandau beherzigt. Nachdem in der Hauptrunde zweimal gegen die Berliner verloren wurde, gewann das Team von Trainer George Triantafyllou hauchdünn mit 9:8 und hat nun am kommenden Wochenende zu Hause gute Karten den Titel an den Waldsee zu holen.

Die Seidenstadtgirls überraschten die vor dem Spiel siegessicheren Gastgeberinnen gleich zu Beginn. Sophia Eggert eröffnete mit dem 1:0 den Torreigen, den die Uerdinger schnell auf 3:0 ausbauten. Doch noch vor Abschluss des ersten Viertels kam Spandau wieder heran. Trotz eines Rausstellungsverhältnisses von 14:6 zu Gunsten der Gastgeber behielten die BayerFrauen die Ruhe. Besonders die starke und sichere Verteidigung sorgte dafür, dass Spandau an den Blockarmen oder der starken Schlussfrau Jannika Schmidt scheiterte. Die Schlussphase entsprach dann einem typischen Finalthriller. Mit einer Zwei-Tore-Führung startete Bayer in die letzte Spielminute, kurz vor Schluss traf Spandau zum 8:9. Es folgten 15 hektische Sekunden. Mit einem letzten Verzweiflungswurf versuchte die Spandauer-Torfrau den Ball vergeblich ins gegnerische Tor unterzubringen. Der Siegesjubel auf der Uerdinger Bank währte jedoch nur kurz, denn noch während der Ball in der Luft war, hatte Spandau eine letzte Auszeit genommen. So gab es nach dem vermeintlichem Schlusspfiff einen erneuten Ballbesitz für Spandau und drei Sekunden auf der Uhr, die Bayer aber schadlos überstand. Was folgte war ein grenzenloser Jubel auf der Uerdinger Seite.

Info Meisterfeier kann schon am Samstag steigen Die Wasserballfrauen des SV Bayer können in der „Best-of-three“-Serie des Finales schon am Samstag Meister werden. Dazu muss das zweite Spiel am Samstag (16 Uhr) zu Hause gewonnen werden. Im Falle einer Niederlage findet einen Tag später um 13 Uhr an gleicher Stelle ein drittes Spiel statt, wo es eine endgültige Entscheidung gibt. Für Bayer wäre es die achte Meisterschaft.