Rudern : CRC-Frauen sorgen für Paukenschlag zum Bundesliga-Start

Der siegreiche Frauen-Achter in Dortmund. Foto: CRC/Alexander Pischke

Einen Auftakt nach Maß feiern die Frauen des Crefelder Ruder Club nach langer Pause. Der Achter fährt in Dortmund als Erster über die Ziellinie und übernimmt die Tabellenführung in der Bundesliga.

(RP) Der Frauen-Achter des Crefelder Ruder Club (CRC) ist mit einem Paukenschlag in die neue Bundesligasaison gestartet. Ohne eine einzige Niederlage über die fünf Rennen des Renntags auf dem Phoenixsee in Dortmund eroberten die Seidenstädterinnen die Bundesligaspitze.

CRC-Trainer Markus Wöstemeyer war nach dem Sieg des Frauenachters bestens gelaunt. „Das war eine absolut phantastische Leistung. Im Training hatte noch der Biss gefehlt. Den haben die Damen hier richtig gut entwickelt. Ich freue mich riesig für die elf Mädels.“ Schon in zwei Wochen geht es mit der Ruderbundesliga weiter: bei der zweiten von drei Regatten in Minden am Wasserstraßenkreuz Mittellandkanal/Weser.