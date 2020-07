Tennis-Turnier der Senioren : Frank Schuffelen steht im Halbfinale

Krefeld Der Kempener überrascht bei den 30. Krefeld Open des Crefelder TC im Feld der Herren 50. Die Krefelderin Helga Nauck steht bei den Damen 55 vor ihrer Titelverteidigung. Samstag steigt die Jubiläumsfeier.

Bei den Herren 50 sorgte Frank Schuffelen wie schon im Vorjahr für Furore. Der Kempener, der für die Herren 50 des TK Rot-Weiß Kempen in der Niederrheinliga spielt, feierte seinen dritten Rundensieg und steht am Samstag ab 12.30 Uhr im Halbfinale. Dabei trifft er auf den an Nummer zwei gesetzten Michael Kocher von TC Esslingen. Seit Vereinskollege Jan Kadelke musste sich in Runde zwei dem Mitfavoriten Karsten Braasch geschlagen geben. Der ehemalige Davis-Cup-Spieler trifft im anderen Halbfinale ebenfalls am Samstag um 12.30 Uhr auf den an Nummer eins gesetzten Marc Pradel (Ratinger TC GW). Das Match verspricht Spitzen-Senioren-Tennis. Die Kempener Rot-Weißen Sven Vogel, Peter Köhnen und Dirk Kornfeld sind in der ersten Runde ausgeschieden. Das gilt auch für Gregor Zajt vom Crefelder HTC. Bei den Herren 4o sind Stepahn Mayer in der ersten und Michel Rathmakers (beide RW Kempen) in der zweiten Runde ausgeschieden. Vereinskamerad Thomas Bergmann schaffte am Freitag den Sprung ins Halbfinale und trifft dort am Samstag (12.30 Uhr) auf den an Nummer 1 gesetzten Gustavo Perziano (THC Brühl).