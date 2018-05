Lokalsport: Fortuna krönt Jubiläum des VfL Tönisberg

Krefeld Anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Vereins war gestern Abend der Zweitliga-Meister und Bundesliga-Aufsteiger an der Schaephuysener Straße zu Gast und gewann mit 14:1. 1000 Zuschauer sorgten für eine Volksfest-Stimmung

Die Fortuna bot in beiden Halbzeiten reichlich Stammspieler aus dem Erfolgskader auf. Dabei ragte der schwedische Stürmer Emir Kujovic mit acht Treffern heraus. VfL-Trainer Kalli Himmelmann schickte in der zweiten Halbzeit ein komplett neues Team auf den Platz, so dass alle Spieler seines Kader plus fünf Neuzugänge für die kommende Saison zum Einsatz kamen. Für den Ehrentreffer sorgte Ali Aymirgen per Kopf nach einer Ecke von Kevin Schiffers zum zwischenzeitlichen 1:11 (78.). Kurz zuvor hatte Jan Esser Fortunas Schlussmann Michael Rensing zu einer Glanztat herausgefordert.