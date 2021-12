Aus den Vereinen : Rope-Skipping leidet unter Corona

Info

Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren, die sich mal im Rope-Skipping ausprobieren wollen, können gerne zu einem Schnuppertraining des Fischelner Sportverein vorbeikommen. Dienstags wird von 16.30 bis 18.00 Uhr und freitags von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Sporthalle von-Ketteler-Straße trainiert. Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle unter Telefon 02151/303449 oder per Mail an sport-in-fischeln@gmx.de.