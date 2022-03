Hohe Geldstrafen : Fehlende Schiedsrichter kosten VfL Tönisberg 2.000 Euro

Krefeld Als wenn der VfL Tönisberg nicht schon Sorgen genug hätte. Jetzt flattert dem akut abstiegsbedrohten Landesligisten auch noch eine saftige Rechnung vom Fußballverband Niederrhein auf den Tisch.

Die Anzahl der notwendigen Schiedsrichter eines Vereins wird an Hand der gemeldeten Mannschaften und der Ligen ermittelt. Ein Verein, der vier Seniorenmannschaften zum Spielbetrieb gemeldet hat, wobei ein Team in der Landesliga oder Oberliga spielt benötigt dafür fünf Schiedsrichter. Für die Jugendabteilung wird genrell ein Schiedsrichter zugrunde gelegt. Sollte allerdings eine Nachwuchsmannschaft in der Niederrheinliga spielen, erhöht sich die Zahl auf zwei. Regionalligisten zahlen pro fehlendem Unparteiischen 300 Euro, Ober- und Landesligisten 250 Euro, Bezirksligisten 200 Euro und Kreisligisten 150 Euro.

Start in die Spargelzeit am Niederrhein beginnt

Neue Saison : Start in die Spargelzeit am Niederrhein beginnt

Finanzen in Wülfrath : Hohe Gewerbesteuereinnahmen bringen sattes Plus

Der TSV Meerbusch zum Beispiel hat vier Seniorenmannschaften, eine in der Ober- und eine in der Landesliga. Folglich benötigt der Club sechs Schiedsrichter, dazu kommen zwei Schiedsrichter für die Jugend, weil die A-Junioren in der Niederrheinliga spielen. Anstatt acht stellt der Verein aber nur vier Schiedsrichter. Da die erste Mannschaft in der Oberliga spielt, wird der Verein mit 250 Euro je Schiedsrichter zur Kasse gebeten. Weil sich zum Vorjahr nichts verändert hat, wurde die Summe verdoppelt.