41. Lajos-Csire-Gedächtnisturniers Der zweifache Olympiasieger Arnd Schmitt kommt nach Krefeld

Cheftrainer Lajos Csire junior, dessen vor 42 Jahren verstorbener Vater Namensgeber des Turniers ist, schickt neben einigen bereits erfahrenen Schützlingen auch Mädchen und Jungen ins Rennen, die sich ihre allererste Turniererfahrung abholen werden. „Das sind Kinder, die sich sehr auf den sportlichen Wettstreit freuen, aber naturgemäß auch mit großer Nervosität starten werden. Die Familien der Kinder werden ebenfalls mitfiebern, so dass es dann in der Halle wahrscheinlich zuweilen etwas eng werden kann“, sagt der Coach. Er und das fleißige Organisationsteam sowie die weiteren Trainer haben allerdings Erfahrung in der Ausrichtung auch von großen Turnieren, so dass der Verein gerüstet sein wird.