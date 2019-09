Fußball-Kreisliga A : FC Hellas gewinnt auch gegen den SC Schiefbahn

Krefeld Das Team des neuen Trainers Michael Lazidis hat in der Kreisliga A seine Startschwierigkeiten augenscheinlich überwunden.

VSF Amern II - SC Rhenania Hinsbeck 4:3 (2:0). Obwohl schon 0:3 im Rückstand, gaben die Hinsbecker nie auf und hätten mit dem Abpiff sogar noch den Ausgleich machen können. „Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt, aber das Glück war nicht bei uns. Dennoch geht vieles in die richtige Richtung, was mich für die kommenden Wochen optimistisch stimmt“, sagte Rhenanen-Trainer Klaus Hammann nach turbulenten 90 Minuten. Die Torfolge: 1:0/4:2 (16./85.) Maximilian Kapell, 2:0 Dennis Brachten (FE), 3:0 (66.) Dennis Brinschwitz, 3:1/4:3 (74./85.) Gabriel Al Maakouri und 3:2 (83.) Lukas Hanssen.

FC Hellas Krefeld - SC Schiefbahn 4:2 (2:1). Der SCS, der neben Stefen Galster (Urlaub) auch Jens Seyferth ersetzen musste - dafür war aber Ken Meyer wieder dabei -, verlor nicht nur, sondern kassierte in der hektischen Endphase durch den Unparteiischen Martin Rauh (Teutonia St. Tönis) auch noch Gelb-Rot (87., Liam Nicholls) und Rot (90., Simon Vieten). Bei den Hausherren, die in Jonas Theisen (36./90.+4), Valentine Forsah (45.+3) und Petros Petridis (74.) ihre Vollstrecker hatten, geht es nach dem schlechten Start unverkennbar auswärts.

TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp 0:2 (0:1). Durch die dritte Begegnung in Folge ohne Sieg - es gab in der Phase nur den einen glücklichen Punkt am Rundweg - sind die Grenzler oben erst einmal weg. Nicolai Neubert (6.) und Dominik Blömer (46.) machten für den Vorjahresabsteiger, der wieder gut im Geschäft ist, alles klar.

SC Waldniel - SV St. Tönis 6:0 (1:0). Im ersten Abschnitt waren in diesem Gipfeltreffen die Gäste noch einigermaßen auf der Höhe. Je länger aber das Zusammentreffen dauerte, um so mehr mussten sie Lehrgeld bezahlen. Jan Beerens (18./54.), Mickail Camara (58./64.), Panagiotis Savvidis (67.) und Andreas Klingen (82.) machten für den souveränen Tabellenführer locker das halbe Dutzend voll. „Dies war eine auch in der Höhe verdiente Niederlage. Die wird uns aber nicht umwerfen“, resümierte SV-Trainer Thomas Wolf am Ende.