Juniorenfußball : Hodzic mit Doppelpack für den KFC

Krefeld Uerdingen und der VfR Fischeln marschieren bei den A-Junioren im Gleichschritt.

(mm) Klare Siege feierten am zweiten Spieltag die beiden Krefelder A-Jugend-Mannschaften in der Fußball-Niederrheinliga. Der VfR Fischeln besiegte den VfB Homberg mit 4:0. Trainer Ronny Kockel betonte vor allem den mutigen Aufritt seiner Mannschaft: „Die Jungs waren gefasster als in der Vorwoche und haben sich gut in die Partie gearbeitet. Wir haben verdient gewonnen.“