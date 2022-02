Vor dem Super Bowl Finale : Familie Peppler aus Willich ist im Football-Fieber

Willich Der erfolgreiche Sohn und Bruder Jonathan hat alle angesteckt. Bei den Schiefbahn Riders fing er in der Jugend an, inzwischen gehört er zum Aufgebot von Rhein Fire und der deutschen Nationalmannschaft.

Der Heimatverein von Jonathan Peppler, die Schiefbahn Riders , veranstalten am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr in der Jahn-Sportanlage ein offenes Probetraining für Jedermann von 7 bis 18 Jahren: Von U10 (ab 7 Jahren) über U13 (ab 11 Jahren), U16 (ab 14 Jahren) oder U19 (ab 17 Jahren) – interessierte Kinder und Jugendliche können an einem Football-Training für ihren jeweiligen Jahrgang teilnehmen. Eine kurze Anmeldung per Whatsapp an 0177-9560885 oder per Mail an jugend@schiefbahnriders.de ist erwünscht, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

2015 begann Jonathan Peppler im Alter von 15 Jahren mit dem Football in der U17-Jugend der Riders. Später lief er dann noch für die U19 der Schiefbahner Footballer auf. Nach vier Jahren zog es ihn in die große Welt des Footballs hinaus und er schloss sich 2019 den Düsseldorf Panthern an. In der Spielzeit 2020/21 spielte er dann in der GFL (German Football League), der höchsten Spielklasse in Deutschland. Aktuell steht er im Aufgebot von Rhein Fire mit Sitz in Düsseldorf, die ab diesem Jahr in der ELF, der European League of Football, starten werden.