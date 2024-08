Olympisches Trampolinspringen „In vier Jahren in Los Angeles mach ich es einfach besser“

16 Teilnehmer nahmen am Freitagabend an diesem Wettbewerb teil, von denen sich acht für das Finale qualifizierten. Zum Verhängnis war dem ehemaligen Schüler der Montessorischule ein Sturz in der ersten der beiden Qualifikationsrunden geworden, als er bei seinen beiden Sprüngen mit einem Bein in den Zwischenraum zwischen dem Segeltuch und den Federn geriet und sich das Schienbein prellte und eine blutende Wunde am Fuß zuzog. „Arzt und Physiotherapie haben das zum Glück aber schnell wieder so hinbekommen, dass ich die zweite Qualifikationsrunde schmerzfrei turnen konnte“, zollt er der medizinischen Abteilung des Deutschen Turnerbundes Lob. Da für den Finaleinzug pro Springer nur das bessere Ergebnis der beiden Vorrunden gewertet wird, bestand für Vogel noch Hoffnung, das Finale zu erreichen. Trotzdem – für eine der acht besten Wertungen reichte es dann doch nicht. Was an den Wertungsrichtern lag? „Ach, mit denen ist man ja nie zufrieden“, lacht Vogel auf diese Frage. Um dann ehrlich anzufügen: „Nein, ich habe mir die Ausführungen meiner Übungen noch einmal auf Video angesehen und die Bewertung war schon korrekt.“