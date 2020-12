Fußball : Ewald Gedigk verlässt den FC Traar

Krefeld Der Trainer des Fußball-B-Ligisten, der bis zum Ende der Sasion 2022/23 bleiben sollte, wird ab sofort Sportlicher Leiter beim A-Ligisten OSV Meerbusch. Einige Spieler wollen ihrem Coach vielleicht folgen.

(WeFu) Es schien eine Zusammenarbeit fast für die Ewigkeit. Zumindest, wie einst verkündet, bis Ende der Spielzeit 2022/2023; für insgesamt also vier Jahre. So jedenfalls wurde es noch Anfang des Jahres von den Machern des B-Ligisten FC Traar, die alle Steine umgedrehten und den Club auf neue Füße gestellt hatten, prognostiziert. Ein wichtiges Glied in dieser Kette war Trainer Ewald Gedigk. Der Aufstieg in die A-Liga war bei dieser längerfristigen Planung das Endziel.

In Traar schien es in der aktuell unterbrochenen Spielzeit bereits so, dass das Thema Aufstieg bei drei Niederlagen in acht Partien in weite Ferne gerückt ist. Aber das soll nicht der Grund gewesen sein. Auch die Tatsache, dass einige Akteure kaum Spielpraxis bekommen haben bzw. Leistungsträger trotz geringerer Trainingsbeteiligung vorgezogen wurden, soll mit der Trennung wenig zu tun haben. Gedigk hatte erst seine sofortige Demission - die erst abgelehnt wurde - und später zum Ende der Saison, angeboten. Nach etwas Bedenkzeit haben die FC-Verantwortlichen vom ersten Angebot Gebrauch gemacht. Wie zu hören war, wollen einige Spieler ihrem Ziehvater in Richtung Krähenacker folgen.