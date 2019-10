Eiskunstlauf : Milana Wagner setzt Glanzpunkt

Krefeld Bei Westfalen-Cup wurde die Eiskunstlauf-Saison eröffnet.

(RP) Zum Wettbewerbsauftakt der Eiskunstlaufsaison 2019/2020 trat eine Auswahl von neun jungen Nachwuchstalenten des Eissport-Vereins Krefeld beim bundesweit ausgerichteten Westfalen-Cup in Dortmund an und sicherten sich in der starken Konkurrenz der zahlreichen Landesverbände drei Medaillen sowie weitere gute Platzierungen.