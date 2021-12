Deutsche Meisterschaft : DM-Bronze für ein junges Eistanzpaar

Krefeld Ein toller Erfolg für das noch junge Eistanzpaar, das nach den beiden Pflichttänzen vor der Kürentscheidung zwischenzeitlich sogar den zweiten Platz belegte und am Ende mit einer Gesamtzahl von 57,25 Punkten aufs Treppchen kam.

(lus) Bei den Deutschen Meisterschaften im Eiskunstlaufen in Neuss war auch der Nachwuchs am Start. Der 13-jährige Deniz Briesemeister vom Eissport-Verein Krefeld und seine Tanzpartnerin Nelly Hemcke (12 Jahre) vom ERC Westfalen vertraten die NRW- Fahnen erfolgreich und gewannen bei ihrem Meisterschaftsdebüt in der Nachwuchskategorie Kategorie Intermediate Novice die Bronzemedaille. Ein toller Erfolg für das noch junge Eistanzpaar, das nach den beiden Pflichttänzen vor der Kürentscheidung zwischenzeitlich sogar den zweiten Platz belegte und am Ende mit einer Gesamtzahl von 57,25 Punkten aufs Treppchen kam. Beide wechselten vor zwei Jahren vom Eiskunstlaufen zum Eistanzen und trainieren an ihren Heimatstandorten und am Leistungsstützpunkt in Dortmund unter Landestrainer Vitali Schulz.