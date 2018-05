Lokalsport : Europäische Spitze zu Gast in Kempen

Krefeld Wenn am Wochenende in Kempen, St. Hubert und Tönisberg der dritte Kempen-Cup steigt, dann bekommen die Fußballfreunde in der Region Jugendfußball mit internationalem Anstrich zu sehen. Die Agentur PT Sports organisiert solche Turniere deutschlandweit in verschiedenen Altersklassen.

Mit dabei sind echte Größen des europäischen Fußballs wie Juventus Turin, PSV Eindhoven, Galatasaray Istambul oder Lok Moskau. Die Jungs vom Bosporus haben dabei, knapp vor Lok, die weiteste Anreise.

Für die Teams aus der Region wie die Veranstalter SV Thomasstadt Kempen, TuS St. Hubert und VfL St. Tönis, aber auch auch andere eingeladene Vereine, ist das eine große Sache. "Die Kinder freuen sich schon darauf und schauen jetzt ganz genau auf die Vereine, gegen die sie spielen. Mein Team hat zum Beispiel die Relegationsspiele von 1860 München intensiv verfolgt. Sie sind bei uns in der Gruppe", berichtet Michael Beenen, der zweite Vorsitzende von Thomasstadt und Jugendtrainer. Auch sein Sohn spielt in der Mannschaft mit. Vorher, so berichtet er, habe keiner der Jungs wirklich etwas mit dem Verein aus der bayerischen Landeshauptstadt anfangen können.



Alle Teams bekommen die gleiche Anzahl Spiele. Nach einer Vorrunde am Samstag geht es für die besten Mannschaften in die Champions-Runde in Kempen. Dritt- bis Sechstplatzierte kommen in die Gold-, Silber- und Bronzerunde an den anderen Standorten und zu Platzierungsspielen. "Für alle Jungs ist es mit hohem Prestige verbunden. Auch die Topteams, wie die Italiener oder Engländer, wollen unbedingt gewinnen. Laut Andreas Saur von PT Sports sind wir in dieser Altersklasse das größte und bestbesetzte Turnier in Deutschland", sagt Beenen sichtbar stolz.

Favorit ist auch in diesem Jahr Titelverteidiger Inter Mailand. "Die sind schon richtig stark. Aus den Topteams ragen sie noch einmal heraus", erklärt Beenen. Übrigens werden die Veranstalter mit U10-Mannschaften teilnehmen, während alle anderen in der Altersklasse U9 antreten. Damit haben auch die Jungs aus Kempen, St. Hubert oder Tönisberg eine Chance gegen die europäischen Top-Talente.

Insgesamt gehen 72 Teams mit über 1000 F-Jugendspielern ins Rennen. Rund 200 ehrenamtliche Helfer sorgen für die ordnungsgemäße Ausführung von über 400 Spielen. Beginn ist am Samstag um 9.30 Uhr. Am Sonntag geht es etwas früher los. Das Finale soll dann gegen 14.30 Uhr angepfiffen werden, da die Teams aus dem Ausland ihre Heimflüge rechtzeitig erreichen müssen. Bis dahin hat das kleine Kempen seinen Auftritt in der großen Fußballwelt.

(RP)