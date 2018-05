Lokalsport: Erster Punktverlust für die Damen des CHTC

Krefeld Im neunten Saisonspiel teilten die Hockey Damen des Crefelder HTC beim 2:2 (1:2) in Mühlheim erstmals die Punkte. Mit acht Siegen führen sie weiterhin die Tabelle mit fünf Zählern Vorsprung an.

Kim Kövel brachte die Gäste nach neun Minuten per Streckecke in Führung, doch die Mülheimerinnen glichen kurz darauf durch Luisa Campiglia aus. Das Team von CHTC-Coach Sebastian Folkers verzeichneten ein deutliches Plus an Tormöglichkeiten und Ecken, konnten sie jedoch nicht nutzen. Mülheim, die mit nur einer Auswechselspielerin angetreten waren, bewiesen ihre technischen Fähigkeiten und verlegten sich vor allem auf Konter. Nach dem Wechsel verwandelte Krefelds Topscorerin Verena Würz eine Streckecke zur erneuten Führung. Mitte der zweiten Hälfte schloss Claire Engel einen Konter zum 2:2 (43.) ab, das später gleichbedeutend mit dem Endstand war.