Lokalsport: Erfolgreich umgebaut

Sportgericht urteilt in den kommenden Tagen

DFB-Sportgericht Nach den Ausschreitungen rund um das abgebrochene Spiel droht Waldhof Mannheim eine harte Strafe vonseiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Kontrollausschuss hat am Montag Ermittlungen aufgenommen, gab der DFB bekannt. Am Ende wird nach der erwarteten Anklage-Erhebung das Sportgericht über die Sanktion entscheiden. Laut Reglement dürfte die Partie, die in der 82. Minute beim Stand von 1:2 abgebrochen wurde, vom Sportgericht mit 2:0 für die Gäste gewertet werden. Das Urteil wird in den nächsten Tagen erwartet. Nach dem 1:0 im Hinspiel wird der KFC aufsteigen.

Die Saison in der Dritten Liga beginnt am Wochenende 27. bis 30. Juli. Trainingsauftakt ist am 25. Juni. Erste feststehende Testspiele sind am 30. Juni in Bonn gegen den Bonner SC, am 17. Juli auswärts gegen den SC Eindhoven und am 18. Juli ebenfalls auswärts gegen den FC Groningen.