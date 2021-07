Fußball : Emre Özkaya verspürt wieder richtig Lust

Krefeld Landesligist VfL Tönisberg hält gegen Oberligist Meerbusch eine Stunde lang überraschend gut mit. Doch dann brechen alle Dämme und die Gäste setzen sich standesgemäß mit 8:2 durch.

Viele hatten ihn schon abgeschrieben und nicht selten war zu hören: „Der kommt, obwohl im besten Fußballalter, nie wieder.“ Die Rede ist von Emre Özkaya, der auf dem besten Weg ist, allen das Gegenteil zu beweisen. Seit ihn vor einigen Monaten der Anruf von Josef Cherfi ereilte, dem sportlichen Leiter des VfL Tönisberg, der ihn damals schon als U19-Spieler von Fortuna Düsseldorf nach Fischeln holte, hat den 26-Jährigen der Ehrgeiz wieder gepackt. Er arbeitet fleißig an seinem Comeback für die Landesliga, hat bereits das eine oder andere Mal den Ernstfall geprobt und scheint auf einem guten Weg. Vergessen die beiden Jahre, wo er in der B- bzw. A-Liga nach einem Kreuzbandabriss mit Meniskusschaden für den CSV Marathon Krefeld als eine Art Hobbykicker dem Spielgerät nachjagte und meistens nur sonntags zum Spiel kam. „Ich habe keine Schmerzen mehr und wieder richtig Lust“, ließ er unmißverständlich verlauten. Emre ist verheiratet, zweifacher Vater und seine älteren Brüder Onur und Ümit, mittlerweile auch bei Marathon als Trainer in Amt und Würden, sind aus ihrer aktiven Zeit auch keine Unbekannten.