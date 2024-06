Podium knapp verpasst Emily Haberl wird Vierte bei den Jugendmeisterschaften

Am ersten Tag zeigte die 12-Jährige ihren „Tsuki gebückt“ das erste Mal im Wettkampf. Dies gelang so gut, dass Emily Haberl mit 11,975 Punkten die Überraschung perfekt machte. Am Finaltag reichte es in zwei Sprüngen nur zu Platz vier, 0.1 Punkte fehlten Emily Haberl für das Podest. Dennoch ein riesiger Erfolg für das 12-Jährige Talent, das Trainerteam und den Fischelner Sportverein.