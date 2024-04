Eissport Emotionaler Abschied von der Werner-Rittberger-Halle

Torwart Thomas Mirwa, der beim Aufstieg des KEV 1991 in die erste Bundesliga die Nummer zwei hinter Karel Lang war, hat seine ganz besonderen Erinnerungen: „Ich war mit Percys Sohn Bernd eng befreundet. Wenn die Halle schon geschlossen war, dann durfte ich mit ihm immer noch aufs Eis.“ Der heute 63-Jährige, der beim KEV 81 als Torwarttrainer aktiv ist, erinnert sich noch an die Nutzung der Halle in den Sommermonaten. „Wenn das Eis abgetaut war, dann wurden Straßenmarkierungen auf dem Beton aufgebracht und mit kleinen Tretautos fand der Verkehrsunterricht für die Krefelder Schulen statt.“