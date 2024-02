44. Ina-Bauer-Pokal im Eiskunstlauf Der Heimvorteil ist klein, weil die Konkurrenz groß und stark ist

Aber der EVK hat auch einen Verlust zu verschmerzen. Deniz Briesemeister hat in diesem Jahr mit dem Leistungssport aufgehört, das Eistanzpaar Nelly Hemcke/Deniz Briesemeister hat sich daher auch aufgelöst. „Das ist sehr schade, da die Perspektive sehr gut war“, sagt Meisgen. „Deniz läuft noch, aber aktuell nicht mehr im Leistungssport. Die Familie war hart von den Überschwemmungen im Ahrtal betroffen, zog eigens vorübergehend nach Dortmund, wo Deniz zusätzlich auch am Bundesstützpunkt trainierte und am Sportgymnasium eingeschult war.“ Die Familie konnte nun aber auch endlich wieder in die Heimat ins renovierte Haus zurück. Dies ist sicherlich einer der Hauptgründe dafür, dass er die Schlittschuhe an den Nagel gehängt hat.