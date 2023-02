43. Ina-Bauer-Pokal Musikalische Pannen sind diesmal nahezu ausgeschlossen

An den Start gehen Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 20 Jahren; insgesamt treten 42 Läuferinnen und Läufer vom Eissport-Verein Krefeld an. Eine gute Chance auf eine vordere Platzierung hat unter anderem Magdalena Zhang, sie ist acht Jahre alt, startet in der Leitungsklasse U9 und ist Sportlerin im Verbandskader NRW. Außerdem geht die zwölfjährige Melissa Jochems in der Kategorie Pre Novice auf das Eis und steht im Landeskader. Auch im Bereich Pre Novice geht Elina Michajlischin an den Start, die ebenfalls zwölf Jahre alt und Bestandteil des Verbandskaders ist.