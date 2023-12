Eishockey Schneeschaufeln in Landshut zum Warm up

In Spiel zwei mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Dabei hatte es ein besonderes Warm-up gegeben. Weil der Bus am Teamhotel eingeschneit war, mussten die Spieler erst mal Schnee schaufeln, bevor es zum Stadion ging. Hier war der KEV dann aber gleich hellwach und ging durch Anton Götz in der 11. Minute in Führung. Connor Janus und Levi Holthausen hatten die Vorarbeit geleistet. Die Gastgeber glichen drei Minuten später aus. Danach entwickelte sich, wie tags zuvor, ein Spiel auf Augenhöhe. Der KEV hätte im Mitteldrittel in Führung gehen können. Bennet Otten setzte einen Penalty neben das Tor und scheiterte nach einem Alleingang am Torwart. In der Verlängerung konnte der KEV ein Überzahlspiel nicht nutzen. Im Penaltyschießen hatte Landshut das bessere Ende für sich. Unter den Augen von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter präsentierte sich Torwart Matthias Bittner in beiden Spielen in Bestform. „Mit den Leistungen meiner Mannschaft bin ich zufrieden. Was uns halt fehlt, ist ein richtiger Torjäger. Dann wäre noch mehr drin gewesen“, sagt Schmitz.