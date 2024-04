Nach der hervoragenden Saison DNL-Trainer Elmar Schmitz erklärt sein Erfolgsrezept

Sehr stolz auf das Erreichte ist auch der Vorsitzende Achim Staudt: „In der Außendarstellung haben wir da alle etwas überrascht. Es zeigt aber, dass wir eine gute Ausbildung machen. Das Halbfinale war das absolute Highlight. Den großartigen Erfolg will ich aber nicht daran festmachen. In der Evaluierungsrunde haben wir schon ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, als wir in einer schweren Gruppe Zweiter hinter Landshut geworden sind und auch Titelverteidiger Mannheim hinter uns gelassen haben und uns dadurch für die Top-Division der besten acht Teams in Deutschland qualifiziert haben.“ Für Staudt war das Trainingskonzept von Schmitz die Grundlage für den Erfolg: „Er hat so trainiert, dass die Mannschaft in der Evaluierungsrunde und im Halbfinale Spitzenleistungen gebracht hat.“