Eishockey-Derby abgesagt Stadt Krefeld schließt Eishallen wegen Personalmangels

Krefeld · Das Derby in der Eishockey-Oberliga zwischen dem KEV 81 und den Duisburger Füchsen ist kurzfristig abgesagt worden. Die Stadt Krefeld informierte am Vormittag, dass keine Eismeister zur Verfügung stehen und die Hallen am Sonntag geschlossen bleiben.

29.01.2023, 15:53 Uhr

Vorstand und Trainer Elmar Schmitz ist fassungslos. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Josef Hermanns