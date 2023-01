Eishallen geschlossen Der Stadt Krefeld mangelt es vor allem an Einsatzfreude

Diese Peinlichkeit reiht sich an all die anderen Begebenheiten, die zeigen, dass es der Führung in der Stadt an Fingerspitzengefühl und Herz für den Sport entgegen aller Lippenbekenntnisse mangelt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Eishallen nicht genutzt werden können. Dass jedoch ein Drittliga-Spiel am Morgen wegen Personalmangels abgesagt wird, ist ebenso eine Besonderheit in Deutschland wie die Tatsache, dass die Sanierung eines Fußballstadions über fünf Jahre dauert. All das könnte eine Posse sein aus der Serie: darüber lacht ganz Deutschland. Doch es ist viel schlimmer: Es ist in Krefeld traurige Realität.