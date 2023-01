Eishockey-Oberliga KEV 81 will die Rote Laterne abgeben

(JH) Was am vergangenen Wochenende noch nicht geklappt hat, die Rote Laterne in der Eishockey-Oberliga abzugeben, das soll an diesem Wochenende nachgeholt werden. Und die Chancen sind gut, denn der KEV 81 empfängt am Freitag um 19.30 Uhr den Tabellenachten Eisbären Hamm und ist am Sonntag (18 Uhr) beim Zwölften Diez-Limburg zu Gast.