Eishockey-Oberliga : KEV will im vierten Anlauf gegen Herford endlich punkten

Julius Bauermeister kehrt ins Team zurück. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Krefelder EV 81 hofft am Wochenende auf Gegner zu treffen, mit denen er sich auf Augenhöhe befindet. Allerdings sprechen die bisherigen Begegnungen noch eine andere Sprache.

In der Eishockey-Oberliga empfängt die U23 des KEV 81 am Freitag um 19.30 Uhr in der Rheinlandhalle Herford und ist am Sonntag um 19 Uhr in Rostock zu Gast. Gegen Herford hat der KEV in dieser Saison dreimal deutlich verloren, gegen Rostock gab es einen Sieg und eine Niederlage.

Mit dem Rückenwind aus dem Sieg am Dienstag gegen Erfurt (3:2) will Trainer Elmar Schmitz mit seiner Mannschaft zumindest gegen Herford punkten. „Wir haben gegen Erfurt eine Top-Leistung gebracht und wollen daran anknüpfen. Mit den gleichen Sturmreihen wie am Dienstag wollen wir unseren Gegner schon in deren Drittel beschäftigen und unter Druck zu setzen“, gibt Schmitz den Matchplan für die Begegnung mit den Ostwestfalen preis.

Personell kann der Trainer Elmar Schmitz fast auf den gleichen Kader wie gegen Erfurt zurückgreifen. Lediglich der verletzte Lars Ehrich wird diesmal durch Julius Bauermeister ersetzt.

Aufpassen müssen die Krefelder auf die beiden lettischen Importspieler Rustams Begovs und Elvijs Biezais. Letzterer ist der drittbeste Scorer der Oberliga. Der 30-Jährige hat in 33 Spielen bereits 27 Treffer erzielt und 50 Torvorlagen gegeben. Viel Torgefahr strahlen auch Ralf Rinke und der inzwischen 39-jährige Ex-Pinguine-Profi Björn Bombis aus. Zwischen den Pfosten setzen die Ostwestfalen auf Philip Lehr, der bereits in der DEL Erfahrung gesammelt hat.