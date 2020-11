Eishockey-Oberliga : KEV 81 reduziert wegen Corona den Kader

Der Eishockey-Oberligist erwartet am Freitag Hamm, am Sonntag geht es nach Hannover. Um die Kontakte zu reduzieren, fahren zum Beispiel nicht alle Spieler im Bus mit nach Niedersachsen.

(JH) Die U23 des KEV 81 hofft, am Wochenende wieder in den Spielbetrieb der Eishockeyoberliga einsteigen zu können. zuzletzt waren die Spiele gegen Hamburg und in Leipzig wegen eines Corona-Falls bei einem Krefelder ausgefallen. Am Mittwoch hob das Gesundheitsamt die für das gesamte Team verfügte Quarantäne unter strengen Auflagen auf, so dass Cheftrainer Elmar Schmitz seine Schützlinge noch am Abend zu einer ersten Trainingseinheit seit sechs Tagen versammeln konnte. Am Freitagvormittag steht noch ein Corona-Test an. Sollte dieser negativ ausfallen, spielt die U23 am Abend gegen den Tabellenvorletzten Hamm (19.30 Uhr, Rheinlandhalle). Am Sonntag geht es für den KEV nach Hannover, wo er um 19 Uhr auf die Indians trifft. Zuschauer sind bei den Spielen nicht zugelassen. Für 9,99 Euro können die Spiele aber im Live-Stream bei Sprade.TV verfolgt werden.