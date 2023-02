Eishockey-Oberliga KEV 81 gewinnt das Kellerduell gegen Rostock

Der KEV musste auf Verteidiger Daniel Herzog verzichten, der sich am Dienstag in der Partie gegen die Hannover Indians am Knie verletzt hatte. Auch Angreifer Carter McLlwain fiel mit den Folgen einer Gehirnerschütterung aus. Verteidiger Lars Ehrich musste zu Beginn des zweiten Drittels wegen einer Schulterverletzung passen.