Dienstag gegen Duisburg : KEV 81 erwartet beim Derby eine große Kulisse

Krefeld Im Hinspiel feierte der Krefelder EV seinen bislang einzigen Sieg, und er fiel mit 10:2 deutlich aus. Inzwischen sind die Duisburger Füchse stärker und bissiger geworden und sinnen auf Revanche.

Bereits heute um 19.30 Uhr empfängt der KEV den EV Duisburg zum Derby in der Rheinlandhalle. Die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben hoffen dann auf eine große Kulisse. Der KEV bietet allen Dauerkartenbesitzern der Pinguine freien Eintritt an und nach den zuletzt erfolgreichen Auftritten der Duisburger ist auch mit zahlreichen Gästefans zurechnen. Duisburg will sich für die 2:10-Heimniederlage am zweiten Spieltag revanchieren. Damals klappte beim KEV alles und bei den Füchsen nichts. Für den KEV war das der bislang einzige Saisonsieg. Nur zu gerne würde die Auswahl von Trainer Elmar Schmitz jetzt gegen einen Heimsieg feiern. Das dürfte aber reichlich schwer werden, weil Duisburg seinen Kader inzwischen erheblich verstärkt hat. Die Personaldecke des KEV ist weiterhin sehr dünn, auch weil die Verteidiger Tobias Esch und Dustin Reich ausfallen. Im Tor soll Matthias Bittner stehen, der am Sonntag in Kassel beim Spiel der Pinguine trotz der vier Gegentore einen prima Eindruck machte. Der 18-jährige Torwart soll im Hinblick auf die U20-Weltmeisterschaft Ende Dezember Spielpraxis sammeln. Weil Constantin Vogt vom Kooperationspartner Löwen Frankfurt mitspielen kann, rückt Valentin Pfeifer in die Abwehr. „Das Ergebnis vom ersten Spiel hat keine Bedeutung mehr. Duisburg hat jetzt einen viel stärkeren Kader“, sagt Schmitz.