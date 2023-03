Eishockey KEV 81 und Pinguine wollen am Projekt festhalten

Die Saison in der Eishockey-Oberliga ist beendet. Die vierte Spielzeit in der dritthöchsten Klasse war für den KEV 81 die bislang schwierigste Spielzeit. Sportlich hatte die Mannschaft durch den Abgang der vier Talente Alexander Blank, Luca Hauf, Maciek Rutkowski und Marcel Mahkovec, die alle den Sprung inn den Profibereich geschafft haben, einen großen Aderlass zu verkraften. Auch die Verteidiger Leon Schuster und Michael Schaaf schafften den Sprung in die DEL 2. Hinzu kamen die schwierigen Rahmenbedingungen durch die erneute Halbierung der Kooperationszahlung der Pinguine und die kaum vorhandene Zusammenarbeit mit dem Zweitligisten. So war es nicht verwunderlich, dass in der ersten Saisonhälfte, wo sich die neuformierte Mannschaft auch erst einmal finden musste, Erfolgserlebnisse so gut wie nicht einstellten. In den ersten 28 Spielen konnte das Team von Trainer Elmar Schmitz nur drei Siege feiern.