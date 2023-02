Eishockey-Oberliga Rückstand des Schlusslichts KEV 81 wird größer

Der Führungstreffer der Gäste fiel in der 16. Minute, als der KEV einen Spieler mehr auf dem Eis hatte. Kapitän Adrian Grygiel egalisierte zwei Minuten später. Auf die erneute Führung der Niederländer antwortete Edwin Schitz mit dem erneuten Ausgleich. Nur 24 Sekunden später zogen die Gäste erneut in Front und zwei Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels erhöhten sie auf 4:2. Der KEV ließ sich nicht entmutigen und verkürzte durch Grygiel nochmals auf 3:4. Als wenig später Matthias Onckels auf die Strafbank musste, markierten die Gäste den fünften Treffer. Danach packte der KEV die Brechstange aus und Trainer Schmitz schickte Angreifer Schymainski als Verteidiger aufs Eis, was aber nichts Zählbares einbrachte. Eine starke Leistung zeigte Nikonor Dobryskin aus dem Profi-Kader der Pinguine. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie hat sehr gut gespielt und großen Charakter gezeigt“, sagte Trainer Schmitz.