Eishockey-Oberliga : KEV 81 fehlt am Dienstag in Leipzig ein Quartett

Erst freute sich Elmar Schmitz (rechts) über den Sponsorenvertrag mit dem Autohaus Borgmann und seinem Inhaber Hermann Borgmann (2. von rechts), dann über den Kantersieg. Foto: Borgmann

Krefeld 48 Stunden nach dem 10:2-Sieg des Krefelder EV 81 in Duisburg steht das nächste Auswärtsspiel an. Die Mannschaft von Trainer Elmar Schmitz ist am Dienstag in Leipzig zu Gast.

(JH) Beim Krefelder EV 81 läuft es gerade. Kaum war die Tinte unter dem geschlossenen Sponsorenvertrag mit dem Autohaus Borgmann trocken, da ließ es die Mannschaft richtig krachen. Das Oberligateam des KEV 81 feierte im Auswärtsspiel bei den Füchsen Duisburg den ersten Saisonsieg, und was für einen! Die Auswahl von Trainer Elmar Schmitz feierte beim 10:2 (5:0, 3:0, 2:2) ein Schützenfest. Kapitän Adrian Grygiel, Martin Schymainski und Martin Benes trafen doppelt. Die weiteren Treffer besorgten Manuel Nix, Carter McLlwain, Constantin Vogt und Josuha Stephens. „Wir sind gut aus der Kabine gekommen und Duisburg konnte das Tempo nicht mitgehen“, berichtete Schmitz. „Nach dem ersten Drittel war die Messe bereits gelesen. Danach haben wir die Partie seriös zu Ende gespielt.“