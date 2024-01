Eishockey U20 des KEV 81 gibt Sieg aus der Hand und verliert auch in Köln

Der KEV, der in beiden Begegnunge auf den gesperrten Julian Michalik, den erkrankten Jesper Müllejans und den verletzten U18-Nationalspieler Clemens Seeger verzichten musste, ging am Samstag in der 5. Minute durch Vincent van der Reijden mit 1:0 in Führung. In einer Druckphase glichen die Gäste (33.) aus. Kurz vor der zweiten Pause hatte Niclas Focks den erneuten Führungstreffer auf den Schläger. Er scheiterte aber am Kölner Torwart. Nachdem Edmund Junemann den Gästekeeper in der 55. Minute nach einem Solo nicht überwinden konnte, gingen die Junghaie erstmals in Führung, die sie 49 Sekunden später vorentscheidend auf 3:1 ausbauten. Der letzte Treffer für die Gäste fiel acht Sekunden vor Spielende, als der starke Torwart Matthias Bittner, der 34 der 37 Schüsse, die auf sein Tor kamen, meisterte, zugunsten eines sechsten Feldspielers sein Tor verlassen hatte.