Dienstag erneut nach Berlin KEV-Junioren erkämpfen in der Halbfinalserie ein fünftes Spiel

Bei der Niederlage am Samstag erwischte der KEV einen denkbar schlechten Start. Bereits nach 54 Sekunden schlug es im Tor von Julius Schulte ein, der genau wie einige seiner Vorderleute einen gebrauchten Tag erwischte. Der junge Schlussmann stand am Samstag etwas überraschend im KEV-Tor. Gerechnet wurde eigentlich mit Matthias Bittner, der sowohl am vergangenen Wochenende in Berlin, als auch bei den siegreichen Partien in Köln zwischen den Pfosten gestanden hatte. Wie bekannt wurde, hatte Pinguine-Torwarttrainer Anton Lukin in Absprache mit Chefcoach Greg Poss das so entschieden. U20-Nationaltorwart Bittner blieb nur der Platz auf der Tribüne.