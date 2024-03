Eishockey Erstmals seit 13 Jahren steht die U20 des KEV 81 wieder im Halbfinale

Nach zuvor bereits vier engen Duellen, von denen zwei auch erst in der Verlängerung entschieden wurden, war klar, dass beide Mannschaften Wert auf die Abwehrarbeit legen würden. So dauerte es zur 30. Minute, bis der erste Treffer fiel. Noah Münzenberg brachte die Gastgeber in Führung. Knapp drei Minuten später erzielte Kapitän Jan Wellen mit einem Abstaubertor nach einem Schuss von Konstantin Redinger den Ausgleich. Der KEV hatte danach die klareren Tormöglichkeiten. Verteidiger Louis Stromberg konnte fünf Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels, als er gerade von der Strafbank kam, genauso wenig den Kölner Torhüter überwinden wie Stürmer Levi Holzhausen kurz vor Schluss. Weil Torwart Matthias Bittner, der im Spiel 40 von 41 Schüssen, die auf sein Tor kamen im abschließenden Penaltyschießen alle drei Versuche der Junghaie meisterte, Konstantin Redinger aber den Torwart der Gastgeber mit einem Lupfer über die Schoner überwand, zog der KEV ins Halbfinale ein. Auf dem Eis bildete sich nach diesem Überraschungscoup eine riesige Jubeltraube. Pinguine-Geschäftsführer Peer Schopp, der sich dieses Spiel genau wie KEV-Ehrenkapitän Uwe Fabig nicht hatte entgehen lassen, eilte in die Kabine, um dem Team zu gratulieren. Auf der Rückfahrt wurde aus dem Mannschaftsbus ein Partybus. „Die Leistung meiner Mannschaft kann ich nicht hoch genug bewerten. Vor allem nach dem bitteren Nackenschlag in Spiel drei, dann in den beiden folgenden Spielen noch mal so zurückzukommen, das zeigt den großen Zusammenhalt und Charakter“, sagt Trainer Elmar Schmitz. In diese Kerbe schlug auch U-20-Nationaltorwart Bittner: „Wir haben einen großen Zusammenhalt im Team. Nur so kannst du so was schaffen.“