Eishockey-Landesliga Grefrather Derby-Sieg vor großer Kulisse

Grefrath hatte sich einiges vorgenommen, um die Gäste aus Moers in der Tabelle auf Abstand zu halten. Der Phoenix begann entsprechend druckvoll und erarbeitete sich ein deutliches Übergewicht. Die Führung durch Tobias Meertz kam wenig überraschend. Unmittelbar vor der Pause traf Justin Scholz zum 2:0. Tilo Schwittek sorgte in Überzahl für die Vorentscheidung, Laurenz von Colson machte in der 38. Minute mit dem 4:0 alles klar. Dem Moerser Tim Prothmann gelang in Überzahl das Ehrentor.