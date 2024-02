Eishockey DNL-Team des KEV 81 testet alle Spieler für die Play-offs

Im Training wurde in dieser Woche am Abschluss gearbeitet. „Da müssen wir einfach besser werden und unsere Chancen nutzen. Dafür müssen wir generell mehr den Puck vor das Tor bringen und brauchen auch Spieler, die dem gegnerischen Torwart die Sicht nehmen“, sagt der Übungsleiter, der wahrscheinlich auf Edmund Junemann und Niclas Focks aus dem Profikader der Pinguine zurück greifen kann. Verteidiger Carl Konze soll am Wochenende für den Kooperationspartner Moskitos Essen spielen. In den Play-offs kommt er wahrscheinlich aber auch für den KEV zum Einsatz. Das haben Pinguine-Sportdirektor Peter Draisaitl und Moskitos-Trainer Danny Albrecht so mit Schmitz abgesprochen. Im Tor könnten wieder Matthias Bittner und Julius Schulte je ein Spiel bekommen. Schwenningen kommt als Tabellensechster mit 31 Punkten und kann seine Position nicht mehr verbessern. Der KEV als Achter könnte noch am Siebten Regensburg vorbeiziehen.