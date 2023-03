Leiser Abgang Adrian Grygiel – der letzte aktive Meisterspieler sagt ade

Eine weitere Sternstunde in seiner Karriere erlebte Grygiel gut anderthalb Jahre später. In seinem zweiten Zuhause, der Rheinlandhalle, erzielte er beim 3:2 gegen Mannheim das Siegtor. Es war für die Pinguine das letzte Spiel in der „Alten Dame“ vor dem Umzug in die neue Arena. „Ich erinnere mich noch genau an dieses Tor. Aus dem eigenen Drittel bin ich gestartet und habe den Puck genau in den Winkel geschossen“, blickt der Schütze des letzten DEL-Tores in der Rheinlandhalle zurück. Sein erstes Tor für die Pinguine hat er natürlich auch in der Rheinlandhalle erzielt. „Das war im Oktober 2000 beim 3:1-Sieg gegen Essen. Ich habe da gleich ein Doppelpack geschnürt. Der Puck hat bei mir zu Hause in der Vitrine einen Ehrenplatz“, sagt Adi. Ein Dreierpack ist ihm in der DEL nicht gelungen, dafür aber in der Nationalmannschaft. „Das war im April 2011 unter Bundestrainer Uwe Krupp beim Testspiel gegen Österreich in Rosenheim.“