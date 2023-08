Mit 80.000 Euro gefördert Ein Soccer Court für die RSG Verberg/Gartenstadt

Beim Aufbau des Soccer Courts halfen zehn Mitglieder des Vereins und so konnte der Court durch den Verein fast selbst aufgebaut werden, lediglich der Kunstrasen wurde durch eine professionelle Firma verlegt. Außerdem besteht seit einem Jahr eine Kooperation mit dem SC Bayer Uerdingen 05, durch die sich die RSG Verberg/Gartenstadt eine höhere Qualität in den eigenen Reihen erhofft und die Entwicklung eigener Spieler ermöglichen möchte. Netter Nebeneffekt: durch den Soccer Court und die Zusammenarbeit mit dem SC Bayer Uerdingen ist Ansehen des Vereins gestiegen, so dass der weiteren positiven Entwicklung nichts im Wege steht.