Lokalsport: Dwars paddelt zur Deutschen Meisterschaft

Krefeld Der Uerdinger kommt bei den Westdeutschen Titelkämpfen auf Platz acht.

Sechs Athleten des SC Bayer 05 Uerdingen gingen mit ihren Kajaks an die Startschranke des Wildwasserkanals auf der Lippe ,wo sie an den Westdeutschen Meisterschaften für Kanuslalom in Hagen-Hohenlimburg teilnahmen.