Das Sportgericht entschied : Dülkener Einspruch erfolgreich

Krefeld Der Fußball-A-Ligist SV Union Krefeld hat im Spielbericht ein Foto ausgetauscht. Kenner der Szene sprechen von einem einmaligen Vorgang seit Einführung des elektronischen Spielberichts.

(WeFu) Erfolg auf der ganzen Linie für den Dülkener FC in Sachen Einspruch gegen die 2:4-Niederlage in der Fußball-Kreisliga A beim BV Union Krefeld am 5. September 2021. Das Kreissport-Gericht unter Vorsitz von Reiner Hohn (TSV Bockum) wertete die Partie im schriftlichen Einzelverfahren mit drei Punkten und 2:0 Toren für die Dülkener. Was war geschehen? Unions Mannschaftsbetreuer Fatih Berber, früher einst selbst Schiedsrichter, hatte in betrügerischer Absicht im DFBNet vor der Partie auf dem elektronischen Spielbericht ein Spielerfoto ausgetauscht, um den Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs zu vertuschen. Schiedsrichter Hans-Josef Jüngermann (SC Viktoria Krefeld) konnte bei der Identitätskontrolle deshalb keinen Fehler feststellen.