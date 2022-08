Dressurreiten : Helen Erbe mit Bestleistung zum EM-Gold

Das deutsche U25-Team mit Helen Erbe, Alexa Westendarp, Alina Schrader und Raphael Netz gewinnt Mannschaftsgold bei der EM in Ungarn. Foto: FN/Luaksz Kowalski/Lukasz Kowalski

Krefeld Die 21 Jahre alte Krefelderin Helen Erbe gehört dem deutschen Quartett an, das in der Dressur bei der Europameisterschaft in Ungarn den Titel U25 gewinnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die aus Krefeld stammende Dressurreiterin Helen Erbe ist mit einer Goldmedaille von der Europameisterschaft aus dem ungarischen Pilisjaszfalu (Region Budapest) zurückgekehrt. Gemeinsam mit Raphael Netz (Aubenhausen), Alexa Westendarp (Wallenhorst) und Alina Schrader (Hamburg) gewann die 21-jährige Krefelderin mit dem U25-Dressurteam den europäischen Titel. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung und wir konnten sehr gut umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Natürlich gibt es immer noch Kleinigkeiten, die wir verbessern können, aber das Team hat Top-Leistungen gezeigt“, sagte U25-Bundestrainer Sebastian Heinze. Das deutsche Quartett um die Krefelderin Helen Erbe ist mit persönlichen Bestleistungen in die U25-Europameisterschaften in Ungarn gestartet und sicherte sich so gemeinsam Mannschaftsgold. 222.853 Punkte hat das deutsche Team gesammelt und ließ damit die Teams aus Dänemark (217.471) und den Niederlanden (213.559) auf den weiteren Plätzen.