Hockey : Drei Krefelderinnen feiern Hockey-DM-Titel

Beim Jubel streckt Selin Oruz den Meisterteller in die Höhe. Auch Lisa Nolte (Nr.17) und Sara Strauss (verdeckt) jubeln mit. Foto: imago images/foto2press/Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Krefeld Selin Oruz, Lisa Nolte und Sara Strauss, die aus der Jugend des Crefelder HTC stammen, wurden mit der Mannschaft des Düsseldorfer HC nach einem spannenden Finale zum ersten Mal Deutscher Meister.

So entwickelte sich ein wahres Drama. Im Halbfinale rettete das Team ein 0:0 ins Penaltyschießen, wo das Finale erreicht wurde. In diesem führten die Düsseldorferinnen mit 1:0. „Dann haben wir fünf Minuten vor Schluss den Ausgleich kassiert und wieder ging es ins Penaltyschießen. Das war ein enormer Druck und eine riesige Spannung“, sagt Nolte, die bei ihrem Versuch nur per Foul zu stoppen war, so dass es einen Siebenmeter gab. „Da haben wir eine festgelegte Schützin, die den Sieg auf dem Schläger hatte, aber leider verschossen hat“, erzählt sie und die Dramaturgie ist noch immer spürbar. Den größten Druck hatte dann die ebenfalls aus Krefeld stammende Oruz mit dem letzten Versuch.