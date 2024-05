Cheerleading Erfolgreicher Saisonabschluss der Dolphins des SC Bayer 05 Uerdingen

Auch wenn die Meisterschaftssaison für die meisten Dolphins Teams abgeschlossen ist, stehen noch einige Highlights an: Die Level 7 Teams Dolphins Coed und Dolphins Allstars starten am letzten Juni Wochenende bei der Europameisterschaft in Oslo. Am 15.06.2024 findet im Covestro Sportpark das Try out statt: ein Sichtungstraining für neue Interessierte aller Altersklassen.