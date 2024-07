Inklusion „Es zählt, als Team zusammen zu arbeiten“

Physiotherapeut Nic Münch hat beim Training ein Auge auf die Bewegungsabläufe, so können Sportlerinnen und Sportler mit den unterschiedlichsten Behinderungen problemlos teilnehmen. „Ziel ist es, beim grossen Dolphins Showcase im Dezember schon eine eigene Routine zeigen zu können und in 2025 an einer Verbandsmeisterschaft teilzunehmen. Die mittlerweile 15 engagierten Sportlerinnen und Sportler zeigen viel Ehrgeiz und besonders viel Freude am Sport. Cheerleading lebt auch von der Ausstrahlung auf der Matte. Die Freude, die die neuen Delfine ausstrahlen, sind für manches andere Team, welches gleichzeitig in der Halle trainiert, Motivation pur“, berichtet Michaela Dressler.