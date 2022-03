Regionalmeisterschaft der Cheerleader : Dolphins wollen an die Erfolge anknüpfen

Krefeld Voller Selsbtervertauen fahren die Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen mit neun Teams zur Regionalmeisterschaft West nach Bottrop. Natürlich gehören sie auch in diesem Jahr wieder zum Favoritenkreis.

Nach einem gelungenen Start in die Saison bei der Landesmeisterschaft in der eigenen Halle am Löschenhofweg nehmen die Dolphins Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen am Sonntag mit neun Mannschaften der Regionalmeisterschaft West in Bottrop teil. „Die letzten Trainingseinheiten waren geprägt von coronabedingten Ausfällen, sodass wir unsere Athletinnen und Athleten darauf einstellen, dass wir unsere Routines bis zuletzt umstellen müssen“, erklärt Chantal Filipiak, die die sportliche Leitung inne hat, zum Stand der Vorbereitungen. Antwan Lymore, seit August 2021 Teil des neuen Führungsduos, ergänzt: „Wir haben die Teams bestmöglich vorbereitet. Alle wollen das Beste geben und die Erfolge vom November mindestens wiederholen.“