SC Bayer Uerdingen : Dolphins Cheerleader des SC Bayer fliegen in die USA zur WM

Die Uerdinger Dolphins Allstars kämpfen bei der WM um die Vereinstitel. Foto: sc Bayer

Krefeld Die Allstars der Uerdinger treten beim Wettbewerb der Vereine an. Weitere 20 Aktive und Trainer Antwan Lymore gehören zum Bundeskader. Pandemiebedingt war der Trainingsbetrieb schwer einzuschätzen, die Rahmenbedingungen sind noch ungewiss.

(lus) Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause vertreten die Dolphins Cheerleader den SC Bayer 05 Uerdingen die Stadt Krefeld und die Bundesrepublik Deutschland wieder in einem internationalen Wettbewerb. „Wir freuen uns, dass es nach dieser schwierigen Zeit wieder so weit ist, dass wir uns international messen dürfen“, so Chantal Filipiak, die nicht nur mit ihrem Team, den Dolphins Allstars, bei den Vereinsweltmeisterschaften antritt, sondern gemeinsam mit Teresa Oehlers, Lisa Schumacher und Maxime Höschler ins Nationalteam des Bundesverbandes CCVD berufen wurde.

Neben den Dolphins Allstars, die im International Allgirl Level 7, der höchsten Schwierigkeitskategorie antreten, stellt der SC Bayer insgesamt 20 weitere Athlet*innen für den Bundeskader sowie mit Antwan Lymore einen Nationaltrainer.

info Das Aufgebot bei den ICU Worlds: Roman Putrins, Johanna Simon, Alex Peitz, Carla Schunk, Joelina Laufmanns, Sarah Braunholz, Nicolas Münsch, Chantal Filipiak, Teresa Oehlers, Lisa Schumacher, Maxime Höschler, Betty Beer, Lara Haslach, Fenja Gellissen, Lucija Vrnoga, Maya Kant, Emily Malajka, Anna Kascha, Svenja Uhlenbroich und Dorota Luzak.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass die hervorragende Arbeit, die in Krefeld geleistet wird, regelmäßig zu Nominierungen sowohl für die Senior- als auch für die Juniornationalteams führt“, erklärt Peter Quasten, Bereichsleiter für den Wettkampfsport und Pressesprecher des Vereins. „Auch auf internationaler Vereinsebene gehören die Dolphins Allstars nun schon seit Jahren zu den besten Teams der Welt und das trotz starker Konkurrenz aus den USA, Kanada und Skandinavien.“

Die am 13. April startende Reise zu den Cheerleading Worlds ist für die Krefelder in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Pandemiebedingt war der Trainingsbetrieb schwer einzuschätzen, die Rahmenbedingungen in den USA sind noch ungewiss und der erste internationale Wettkampf ohne ihre im November verstorbene Gründerin Oxana Prokoptschuk ist für das neue Abteilungsleitungsteam bestehend aus Chantal Filipiak, Antwan Lymore und Michaela Dressler keine leichte Aufgabe.