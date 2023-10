Eishockey U20 des KEV 81 fährt ohne Louis Stromberg in den Schwarzwald

In Spiel eins war Torhüter Matthias Bittner der überragende Mann. „Vor allem im ersten Drittel hat er uns mit zwei super Paraden im Spiel gehalten. Ich freue mich, dass er sich mit einem Shut-out belohnt hat“, lobt Schmitz den jungen Torwart, der sich Hoffnungen machen kann, als Nummer eins im Tor der Deutschen U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft Ende Dezember zu stehen. Der KEV war in der 3. Minute durch Sali Schollmeyer in Führung gegangen. Kurz vor Drittelende erhöhte Rodinyo Bijsterbosch auf 2:0. Die Treffer zum 3:0 und 4:0 besorgten Niclas Focks in Überzahl (21.) und Nikita Krymskiy. Verteidiger Louis Stromberg musste mit einer Matchstrafe (40.) vom Eis und ist für zwei Spiele gesperrt.